中国江西省九江市の製鉄所＝2024年4月（共同）【ブリュッセル共同】経済協力開発機構（OECD）は27日、鉄鋼の国際市況の低迷を招いている過剰生産について、2027年にかけてさらに状況が悪化するとの予測を公表した。中国やインドで生産能力が拡大し、需要を上回る生産能力の余剰分は27年に最大7億2100万トンと、24年比で2割程度増える見通しだ。OECDは中国政府などによる鉄鋼業界への補助金が「競争をゆがめている」と問題視し