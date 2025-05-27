米大リーグ（MLB）で活躍する6人の選手のZOZO限定アイテムを、30日よりZOZOVILLAで受注販売する。【画像多数】大谷翔平はシュレッダー・コラージュで表現！山本由伸らTシャツなど今回販売するのは、ダルビッシュ有、ラーズ・ヌートバー、鈴木誠也、山本由伸、今永昇太をそれぞれプリントデザインに落とし込んだTシャツと、アーティスト・河村康輔氏がシュレッダー・コラージュで表現した大谷翔平をプリントしたTシャツの全6型