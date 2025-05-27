２７日の東京株式市場は、朝方は強弱観が対立したが、後場取引終盤に買い優勢の地合いとなり、日経平均は３万７０００円台後半に水準を切り上げた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１９２円５８銭高の３万７７２４円１１銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は１３億３１０９万株、売買代金概算は３兆３１９８億円。値上がり銘柄数は１１１５、対して値下がり銘柄数は４３７、変わらずは７９銘柄だった。 きょう