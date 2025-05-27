6月1日、3歳世代の頂上決戦、第92回日本ダービー（東京優駿／GI、芝2400m）が東京競馬場で行われる。今年は、皐月賞馬ミュージアムマイルが2冠制覇にチャレンジ。対するは、ホープフルS覇者で皐月賞2着のクロワデュノールや、同3着マスカレードボール、同4着ジョバンニ、同5着サトノシャイニングなどが、リベンジを狙う構図。別路線では、青葉賞2着のファイアンクランツや、プリンシパ