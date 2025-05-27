NPB(日本野球機構)が27日の公示を発表。ソフトバンクは、有原航平投手、大野稼頭央投手、イヒネ イツア選手、近藤健介選手の4選手を1軍登録しました。大野投手とイヒネ選手はプロ初昇格。この日の日本ハム戦に先発する有原投手が登録。また4月2日に腰の手術受け離脱していた近藤選手も約2か月ぶりに1軍へ合流しました。昨シーズンは首位打者とリーグの最優秀選手（MVP）のタイトルを獲得した近藤選手。実戦復帰となった23日の阪神