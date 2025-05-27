[２７日 ロイター] - 仏国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が２７日発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は、欧州連合（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）の前年比上昇率が０．６％と２０２０年１２月（横ばい）以来の穏やかな伸びとなった。４月およびロイターがまとめたアナリストの予想平均の０．９％を下回った。サービス価格は前年比２．１％上昇で４月（２．４％上昇）から鈍化。ＩＮＳＥＥは輸送価格の伸び減速や通信費の一段