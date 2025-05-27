群馬県草津町の黒岩信忠町長（78）と肉体関係があったと嘘の証言をした電子書籍で町長の名誉を傷つけたほか、町長からわいせつ被害を受けたという嘘の告訴をしたとして名誉毀損と虚偽告訴の罪に問われている元町議の新井祥子被告（56）に対する刑事裁判が前橋地裁（山下博司裁判長）で続いている。【写真】若かりし新井元町議の浴衣姿。他、白ジャケットを着用する会見写真など群馬県有数の温泉街が混乱の渦に巻き込まれること