関西学生野球春季リーグで優勝を果たし、喜ぶ近大ナイン＝GOSANDO南港関西学生野球春季リーグは27日、大阪市のGOSANDO南港で未消化だった第6節の3回戦1試合が行われ、近大が関学大を1―0で下して2勝1敗とし、勝ち点を5に伸ばして4季ぶり50度目（旧リーグを含む）の優勝を果たした。全カードで勝ち点を挙げる完全優勝。6月の全日本大学選手権に出場する。近大は七回に阪上の適時打で挙げた1点を継投で守り切った。全日程が終