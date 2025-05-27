中山秀征さん、高橋愛さん、島崎和歌子さん、アンガールズの山根良顕さん、田中卓志さんが、株式会社Wunderbar.が展開する「JAPAN SKETTT. PROJECT」プロジェクト発表会に登壇しました。【写真を見る】【 アンガ田中 】野望はコンビで朝の帯番組「やっぱり朝の帯番組とかやりたいです」結成25周年本プロジェクトは「咲かせよう、みんなで」をキャッチコピーに、地方出身タレントがPRで困っている地元企業を支援する取り組み