農林水産省は、政府備蓄米の随意契約に申し込んだ大手ディスカウント店や、ドラッグストアなどの小売り業者を公表しました。【映像】随意契約に申し込んだ大手ディスカウント店農水省によりますと、午前9時時点で申し込んだ業者の数は19に上り、放出予定の3割程度にあたる約9万トンの申請がありました。「ドン・キホーテ」の運営会社や、ドラッグストアチェーンの「サンドラッグ」、生活用品大手の「アイリスオーヤマ」のグ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 芽郁 活動休止を惜しむ声が続出
- 2. 審査おかしい THE SECONDに苦言
- 3. 収録中に突然のキス ツッコめず
- 4. 神戸児童殺傷「少年A」の人生
- 5. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 6. 萩本欽一が置物状態...心配の声
- 7. 都で爆発 ボンベ埋めたまま販売?
- 8. 松井秀喜氏と破局も 女優の人生
- 9. 園子温氏 反論会見での発言物議
- 10. DJ KOOが退院を発表 病名も告白
- 1. 神戸児童殺傷「少年A」の人生
- 2. 都で爆発 ボンベ埋めたまま販売?
- 3. 1枚200万円 過去最高の不正転売
- 4. 京大 ハーバード生受け入れ検討
- 5. 保育園前で2歳児はねられる 静岡
- 6. MrMax 備蓄米を5kg1000円台検討
- 7. Switch2転売対策 SNSで絶賛の声
- 8. サーバー弱すぎ 万博で不満続出
- 9. 備蓄米 ファミマが400円で販売へ
- 10. スカイツリーにドローン 大炎上
- 1. 備蓄米放出 農協が潰さない訳
- 2. 進次郎氏 備蓄米巡る投稿で炎上
- 3. 「ほぼ離農する」兼業農家が言及
- 4. ハーバード留学停止で日本人不安
- 5. 橋下氏が3人を指摘 アンポンタン
- 6. 心痛む 愛子さまが危機感を示す
- 7. 転売ヤーに甘いマック 元凶指摘
- 8. 男女格差是正、教育が重要 アイスランド大統領
- 9. 重要法案、国会で事前審査 審議の効率化へ副大臣積極活用
- 10. 中国空母が東シナ海で戦闘機など発着艦訓練 宮古島南東の太平洋でも 防衛省は警戒強める
- 1. 「格が違う」TWICE・モモに反響
- 2. 韓俳優チェ・ジョンウさんが死去
- 3. 台湾でコロナ再拡大警戒
- 4. ハーバード大など打ち切りへ 米
- 5. 中国「沖ノ鳥」は日本の主張反論
- 6. 「沖縄は一度行けば十分」議論に
- 7. 三井住友カード31万Pの衝撃
- 8. 首相巡る火災 露関与の可能性
- 9. 米国の関税措置に「失望」
- 10. 中国製「毒縫いぐるみ」6000個を押収、発がん性物質が基準値の8倍―フランス
- 1. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 2. 面接官の一言目「採用しません」
- 3. グッズが大量売れ残り 店長解雇
- 4. モームリに業界1位奪われた理由
- 5. 天才投資家直伝 株買うべき3指標
- 6. 年金だけで老後生活は可能? 解説
- 7. 旭化成 MMA事業などから撤退へ
- 8. 品川駅前 29階建てビルの着工へ
- 9. 入社1週間で転職活動 新卒言い分
- 10. 日本で最も売れた中古車の正体
- 1. タオルで包んだフクロウが話題
- 2. ロッテリア「肉の日」開催中
- 3. ピタッと磁石で簡単脱着、USB PD60W対応！Type-Cマグネットコネクタケーブル
- 4. 地球に最も近い惑星は水星？
- 5. 第一次世界大戦の隠れた痕跡、自動運転のセンサーで空から“発掘”に成功
- 6. Microsoft、PQC（耐量子計算機暗号）を備えた暗号化アルゴリズムをWindows Insider Previewに導入
- 7. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 8. 任天堂がメルカリ・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・楽天ラクマと不正出品防止についての取り組み実施で合意
- 9. カギの解錠、家電の操作、スマホ探し、全部できる。SwitchBotの「紛失防止トラッカー」が超便利
- 10. Amazon「ドローン配送」が商用化
- 11. 大河原克行のNewsInsight 第219回 「IOWN」実用化を加速するNTT、新中期経営計画の中身を読む
- 12. 「新幹線大爆破」世界独占配信へ
- 13. Amazonでコンバースが最大51%OFF
- 14. Windows 11のメモ帳に本格的なAI作文機能登場、ペイントにも機能追加
- 15. すしのこ レトロなパッケージに
- 16. X(旧Twitter)所有のデータセンターで火災が発生した後に世界中で大規模な障害発生、イーロン・マスクは「XとxAIとテスラ」に集中する必要がありXの運用面での大幅な改善が必要と語る
- 17. 髪にやさしくて速乾。過度な熱ダメージを防ぐDysonドライヤーが25%OFFに【Amazon スマイルSALE】
- 18. TTArtisan、バブル／ソフトボケの描写モードを搭載したシネマレンズ
- 19. 電通、仮想市場で施策を事前検証する新モデル「People Simulator」を提供開始
- 20. Xiaomiの型落ちハイエンドスマホ「13T Pro」。4万5000円OFFはバグじゃないの？
- 1. Jリーグ 58クラブの経営情報開示
- 2. 重岡銀次朗 硬膜下血腫で引退へ
- 3. 「精神的にもかなり消耗しました。身体は限界越えました」36歳日本人GK、移籍した欧州でのシーズン終了
- 4. 井上監督が怒りの抗議 場内騒然
- 5. 大谷の先頭打者弾 実況14秒沈黙
- 6. 山本由伸のバント処理「見事」
- 7. 野球観戦 暗黙の了解めぐり議論
- 8. 菅野智之は有力なトレード要員に
- 9. 大谷の19号「特別仕様」で称える
- 10. 大谷 本塁打異次元記録の可能性?
- 1. 芽郁 活動休止を惜しむ声が続出
- 2. 審査おかしい THE SECONDに苦言
- 3. 収録中に突然のキス ツッコめず
- 4. 萩本欽一が置物状態...心配の声
- 5. 松井秀喜氏と破局も 女優の人生
- 6. DJ KOOが退院を発表 病名も告白
- 7. 小泉農水大臣 備蓄米の受付休止
- 8. 田中圭の代打? 小栗旬出演に憶測
- 9. 闘病中の梅宮アンナ 電撃再婚
- 10. カンニング竹山「糖尿病」の診断
- 1. ピアノの正式名称知ってる？
- 2. 「薬屋のひとりごと」最新16巻
- 3. 幸せの絶頂から一転...彼の嘘
- 4. 妻への「飯」要求に物申す部下
- 5. 誕生日サプライズが地獄に
- 6. ニューバランスがAmazonで大人気
- 7. 「脱白髪染め」切り替える人増加
- 8. 探偵のリアルな声「クセになる」
- 9. 韓国発の新感覚アイス「クリーミーヨーグルトボール」が全国のセブンで買える！新感覚ヨーグルトスイーツはやみつきになりそう...
- 10. スタバの新作「カスタム」紹介