農林水産省は、政府備蓄米の随意契約に申し込んだ大手ディスカウント店や、ドラッグストアなどの小売り業者を公表しました。【映像】随意契約に申し込んだ大手ディスカウント店農水省によりますと、午前9時時点で申し込んだ業者の数は19に上り、放出予定の3割程度にあたる約9万トンの申請がありました。「ドン・キホーテ」の運営会社や、ドラッグストアチェーンの「サンドラッグ」、生活用品大手の「アイリスオーヤマ」のグ