モデルプレス＝2025/05/27】ABEMA高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。マクタン編」（毎週月曜21時〜）に出演している“ひな”こと長浜広奈（ながはま・ひな／16）に注目が集まっている。【写真】「今日好き」“お嬢様”ビジュアル話題のひな、メイクで雰囲気ガラリ◆「今日好き」マクタン編、“おひな様”が話題「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマ