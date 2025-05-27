人気ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』（Switch2、Switch、PlayStation5、Xbox Series）が、2025年10月30日に発売されることが決定した。Steam版のみ、10月31日に発売され、あわせて新場面カットが公開された。【画像】ビアンカの先祖？王子の妹？話題の『ドラクエ1・2』新キャラ「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする