トランプ米大統領が23日、ホワイトハウスで、米アップルに対し、iPhoneを米国内で製造しない場合、同社に対して少なくとも25％の関税を課すと脅している最中、机の上にあった自身のiPhoneが鳴り始め、発言を中断させられる一幕があったという。中国メディアの環球時報が26日、インドのエコノミック・タイムズの報道として伝えると、中国のSNS上では「ちょっとかわいい」「電話をかけてきたのは（アップルCEOの）クック氏だったりし