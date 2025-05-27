○経済統計・イベントなど ０９：００米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が日銀主催の討議に参加 １０：３０日・４０年物利付国債の入札 １０：３０豪・消費者物価指数 １５：４５仏・消費支出 １５：４５仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値） １５：４５仏・卸売物価指数 １６：５５独・失業率 １６：５５独・失業者数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数