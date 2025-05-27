みなさん、ごきげんよう。信号待ちをしている時、「あと10秒で青に変わったらいいことが起こる」と勝手に念じて、本当に10秒で青に変わると幸せを感じる石塚英彦です。さて今回は、あまり知られていない私のバンド活動について書かせていただきます。始まりは下北沢の飲み屋でした始まりは今から20年ほど前。「バンドでボーカルをやりたい」という漠然とした想いを、当時通っていた下北沢の飲み屋のマスター・正井さんに相談したこ