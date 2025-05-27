中国中部の湖北省に位置し、同省黄岡市と鄂州市を結ぶ燕磯長江大橋は26日、最後のケーブルの架設が終了しました。これにより、4本のケーブルを持つこのつり橋はメインケーブルの架設を終え、今後の鋼桁梁の取り付けや主橋の連結作業に重要な基礎を固めたとみられています。燕磯長江大橋は全長26キロメートルで、メインスパン1860メートルあります。上層部は高速道路で、設計時速は100キロ、下層部は都市幹線道路で、設計時速は80キ