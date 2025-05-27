「チームラボバイオヴォルテックス京都」のイメージ画像（（C）チームラボ）先端技術を駆使し、国際的に活躍するアート集団「チームラボ」は27日、作品を常設展示する美術館「チームラボバイオヴォルテックス京都」を今秋、京都市南区に新たにオープンすると発表した。美術館は京都駅東南部の市有地を活用。光と音や映像に満ちた、空間没入型の作品を設置する。チームラボは東京・豊洲の「チームラボプラネッツ」で