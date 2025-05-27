前日計量をクリアし、ポーズをとる武居由樹＝27日、横浜BUNTAIボクシングのダブル世界戦の前日計量が27日、試合会場の横浜BUNTAIで行われ、世界ボクシング機構（WBO）バンタム級王者で2度目の防衛戦に臨む武居由樹、国際ボクシング連盟（IBF）スーパーフェザー級王座決定戦を闘う同級3位の力石政法（ともに大橋）ら4選手全員がクリアした。武居はリミットの53.5キロ、挑戦者のユッタポン・トンデイ（タイ）は53.1キロでパスし