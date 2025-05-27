27日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日清算値比230円高の3万7820円で取引を終えた。出来高は1万9212枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万7724.11円に対しては95.89円高。 株探ニュース