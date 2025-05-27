27日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年6月限は前日清算値比180ポイント高の2万5195ポイントで取引を終えた。出来高は1320枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万5122.04ポイントに対しては72.96ポイント高。 株探ニュース