¡Ö¤Á¤Á¡¢¤Ï¤Ï¡×¸Æ¤Ó¤Ç¿Íµ¤¤Î»ÒÌò¤¬35ºÐ¤Ë¡ªÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ°¦¤Î·à¾ì¡Ö¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Æ»Ò¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤ò¡Ö¤Á¤Á¡¢¤Ï¤Ï¡×¤È¸Æ¤ÖÍÄÃÕ±à»ù¡¦ÅÄ½ê¤¢¤¹¤«¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¾åÏÆ·ëÍ§(35)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤Ï¡Ö¤Á¤Á¤È¡£²Ö²Ç¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç¡£¤ä¤Ã¤È»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÏÆ¤ÎÉã¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤¿±©¾ìÍµ°ì(64)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£ÉñÂæ¡Ö²Ö²Ç¡ÁÌ¼¤«