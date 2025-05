世界最大の半導体製造企業「TSMC」と、カリフォルニア州に拠点を置く光インターコネクト技術の開発企業「Avicena」が提携し、マイクロLEDを用いたチップ間通信システム「LightBundle」向けに最適化した光検出器を開発することが発表されました。LightBundleをシステムに組み込むと消費電力を抑えつつ大規模なAIサーバーを構築できるようになります。Avicena Works with TSMC to Enable PD Arrays for LightBundle™ MicroLED-