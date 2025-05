「SumatranSurfariis Hamamatsu Open Nami Matsuri powered by YAMAMOTO co.,ltd. LQS 1000 / QS2000」は、5月25日(日)に静岡県浜松市中央区中田島海岸で大会5日目が実施されました。 SumatranSurfariis Hamamatsu Open Nami Matsuri powered by YAMAMOTO co.,ltd. LQS 1000 / QS2000 日程:2025/5/21(水)-25(日)会場:静岡県浜松市中央区中田島海岸賞金:LQS1000/5,000 AUD MEN & WOMEN Total AS