ボーイズグループBTSのメンバー、JINの2ndソロミニアルバム『Echo』のタイトル曲『Don't Say You Love Me』が世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyのグローバルチャート1位に君臨した。【写真】JINとトム・クルーズ、夢の対面が実現!5月27日、Spotifyによると、JINの『Don't Say You Love Me』が最新の「デイリー・トップ・ソング・グローバル」(5月25日付)のトップを記録した。リリース当日の5月16日、同チャ