【花海咲季-Fighting My Way-】 2026年1月 発売予定 価格:26,950円 【花海佑芽-The Rolling Riceball-】 2026年2月 発売予定 価格:26,950円 コトブキヤは、フィギュア「花海咲季-Fighting My Way-」と「花海佑芽-The Rolling Riceball-」を5月27日より予約受付を開始する。「花海咲季-Fighting My Way-」は2026年1月、「花海佑芽-The Ro