5·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡Ë¡£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥á¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Î¥¢¥µー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤¿¤È¡ØJamaica Observer¡Ù¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯µ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£ ÁÐ»Ò¤Î¡È¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¡É¤ÏÉã¿Æ¤¬¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«½Ð¿È¤Î¤¿¤á¡¢º£¸åÈà¤é¤¬¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤ÆFIBA¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ø»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£