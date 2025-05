LiSAが自身のInstagramを更新し、Måneskin(マネスキン)のダミアーノ・デイヴィッドとの2ショットを投稿した。 【写真】『クランチロール・アニメアワード 2025』にゲスト出演したダミアーノ・デイヴィッド(マネスキン)と並んで笑顔を見せるLiSA ■Lisa「みなさんのかわりにThank you for coming to Japan again!って言った!」 5月25日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催された世界