¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¹ë²ÚÈÇ¤Ï¡¢¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¤äÆÃÈÖÌ¤¸ø³«¥Èー¥¯±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú2ËçÁÈ¡ª Ê¡ËÜè½»Ò¡ß¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡ËW¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬¡¢8·î13Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢¥¸¥§¥·ー ¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ Blu-ray¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±ÇÁü½¸¡Ê´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È