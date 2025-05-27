ÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÆþ¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ë¡¿Í¤ÏÌó1.8¡ó¡¢¸Ä¿Í¤ÏÌó0.8¡ó¤Ç¤¹¡ÊÎáÏÂ6Ç¯11·î¤Î¹ñÀÇÄ£Åý·×¥Ç¡¼¥¿»²¾È¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ±ï¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÉÑÈË¤ËÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÆþ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÈÆþ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¾¾ËÜ¤ÎÂåÉ½ÀÇÍý»Î¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¿ò¹¨»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤«¤éÆ¨¤²