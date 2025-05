西野カナ(36)は、2025年の"Fall In Love With You Again Tour"の一環で、愛知公演を成功裏に終えたことを5月25日にInstagramで報告した。彼女は「Fall In Love With You Again Tour 2025 愛知に来てくれたみんなありがとう!!めっちゃアツかったー 私にとっての第二の故郷で、すごく愛知らしい二日間やった エモ楽しかったです また帰ってくるね」と元気なメッセージを投稿。ライブでは、ファンとの交流を楽しみつつ、反復横跳