¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê68¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3·î¤Ë73ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¹¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢º´Æ£½¨¸÷¤µ¤ó¤ÎÂ¹Ì¼¤¿¤Á¤Î¼·¸Þ»°·Ø¤Ê¤É¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÅÄÂå»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½¨¸÷¤Î·»µ®¤ÎÂ¹3¿Í¤Î¼·¸Þ»°¤È½½»°·Ø¤ÇÀ¾¿·°æÌô»Õ¤Ë·»µ®¤ÎÂåÍý¤Ç¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ²¤ìÃå»Ñ¤Î½÷»ù¤¿¤Á¤È»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏËöÂ¹¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¤­