²Î¼ê¤Î»°ÅÄÌÀ¡Ê77¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤ä¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤Þ¤Ç¡ÄÀ¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤Î¡È»×¤¤½Ð¡É¤¿¤Á»°ÅÄ¤Ï16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÈþ¤·¤¤½½Âå¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Ã¼Àµ¤ÊÉ÷ËÆ¤ÈÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤È¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¤Û¤«¤Î²Î¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½®ÌÚ¤µ¤ó¤é¤È½é¤á¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï60