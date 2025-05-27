コードについて推論する能力を飛躍的に向上させたOpenAIのAIモデル「o3」を使ってLinuxのゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性を発見した方法について、テクノロジー専門家のショーン・ヒーラン氏が解説しました。How I used o3 to find CVE-2025-37899, a remote zeroday vulnerability in the Linux kernel’s SMB implementation - Sean Heelan's Bloghttps://sean.heelan.io/2025/05/22/how-i-used-o3-to-find-cve-2025-37899-a-remote-
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