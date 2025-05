フジテレビは、タイドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』(全21話)を6月5日深夜0時45分より地上波放送することを決定した(※関東ローカル)。現在、フジテレビが運営する動画配信サービスFODではノーカット版が配信されている。地上波放送にあたり、再編集したものを放送予定。【動画】タイで大人気!『愛と欲望の階段』スポット本作は、タイ本国のテレビ放送時に1600万人のユニーク視聴者を記録し、アジア最大