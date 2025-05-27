¡Ö´õ¾¯¤¬¤ó¡×¤ÈÆ®¤¦¸µÂçºå¶Í°þ¡¦Ê¡¿¹ÂçæÆ¤Î¹ðÇòÁ´£´²ó¡ÊÂè£±²óÌÜ¡ËÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥×¥íÌîµå¤ò¤Ï¤¸¤á³Æµå³¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤­¤¿Âçºå¶Í°þÌîµåÉô¡£¤½¤ÎOB¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö´õ¾¯¤¬¤ó¡×¤ÈÆ®¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¿¹Í§ºÈ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢2013Ç¯¤Ë½Õ²Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Î¼çÎÏ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÊ¡¿¹ÂçæÆ¡Ê¤Ò¤í¤È¡Ë¤À¡£26ºÐ¤Î»þ¤Ë¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê£¶ÎãÌ¤Ëþ¤ò»Ø¤¹¡Ö´õ¾¯¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤¤Ê