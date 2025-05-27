福岡県警豊前署の宇島駅前交番（豊前市八屋）が新築され、現地で開かれた落成式に、山中真二署長や西元健市長ら約30人が参加した。1972年完成の旧交番は老朽化が進み、駐車スペースも狭かった。新交番は同じ場所に建てられ、隣接する市営駐車場の一部を市が貸すことで敷地面積が約133平方メートルから約266平方メートルに拡大。駐車スペースが増えたほか、延べ床面積も約44平方メートルから約59平方メートルに広がり、交番内に
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