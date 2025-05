ONE OK ROCKのボーカル・Takaが、29日に放送されるFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』に登場することがわかった。【画像】楽しそう&インタビューにも期待大!ONE OK ROCK×大抜卓人ショットTakaは、13日からスタートした北米ツアー『ONE OK ROCK DETOX North American Tour 2025』の米ヒューストン公演直後、現地を訪れたFM802 DJ・大抜卓人のインタビューに応じ、結成20周年を迎えたバンドの「今」と「これから」に