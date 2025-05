満足げな顔をした猫と聞いて、どんな表情を思い浮かべるだろうか。目を細め、ぺろりと舌を出し、何か美味しいものでも食べた後のような、得意げな顔だろう。【こちらも】ロッキングチェアに怯える猫? 猫にまつわる英語イディオム (7)英語にはまさに、そんな猫の様子をそのまま比喩にした表現がある。今回は 「like the cat that got the cream」というフレーズを取り上げたい。■Like the cat that got the creamこれは「満