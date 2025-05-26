¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¤¬¡¢²»È×¡¦²»¸»¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ï¡×¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢Ä¶ÀÜ¶áSHOTRIIZE¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½µ´Ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿HANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î19Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é1½µ´Ö¤Ç179Ëü7267Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢²áµîºÇ¹âµ­Ï¿¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢RIIZE¤¬2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØGet A Gu