¢£timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë»ûÀ¾Âó¿Í¡õ¸¶²Å¹§¤¬7ORDER¤ÎÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ¡ª ¡Ú²èÁü¡Û»ûÀ¾Âó¿Í¤È½ôÀ±æÆ´õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ÚÆ°²è¡Û»ûÀ¾Âó¿Í¡¦½ôÀ±æÆ´õ¡¦gash!¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è 7ORDER¤Î½ôÀ±æÆ´õ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ »ûÀ¾¤Ï5·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Ûー¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÉñÂæ¡Ø7ORDER ～BOY meets GIRL～¡Ù¡Ê¸ø±é¤Ï5·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò´Õ¾Þ¡£½ôÀ±¤Ï¡Ö