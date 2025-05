【モデルプレス=2025/05/26】女優の山本舞香が25日、自身のInstagramを更新。夫・Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYのファンからもらったプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【写真】山本舞香、マイファス韓国ファンからの贈り物◆山本舞香、MY FIRST STORY韓国公演へ24日・25日に韓国・ソウルでライブを開催したMY FIRST STORY。その公演に合わせて韓国を訪れた山本は、同ライブ名が大きく書かれた横断幕などを披露した