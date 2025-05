Discordで活発なサーバーに参加している人の中には、チャットの勢いについて行けずに置いてけぼりになったことがある人もいるかもしれません。そんな場合に役立つ会話要約機能の導入をDiscordが検討していることが、幹部へのインタビューで判明しました。Discord might use AI to help you catch up on conversations | The Vergehttps://www.theverge.com/apps/673208/discord-ai-forums-anniversary-gamechat2025年5月にローンチ