「惜花芷〜星が照らす道〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved. ブロマンス時代劇「陳情令」(2019年)で人気を爆発させた中国の若手スター、ワン・イーボーが、香港トップスター、トニー・レオンとタッグを組んだことでも話題を呼んだノワール映画「無名」。1940年代の上海で暗躍するスパイを演じたワン・イーボーの憂いを帯びた表情は文句なしに美しかったが、その美しい