ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö£Ä£Ï£Õ£Â£Ì£Å§à£ò£Î§à£ô£è£é£î£ç¡×¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇòÀîÌ¤Æà¤¬£Á£Å£×À¤³¦½÷»Ò²¦¼Ô¤Î?¥¿¥¤¥à¥ì¥¹?¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¡Ê£²£¹¡Ë¤ËÇÔ¤ìÈá´ê¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£¶·î£³£°Æü¡ÊÆ±£··î£±Æü¡Ë¤Î£Á£Å£×¡õ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ§à£ò£â£é£ä£ä£å£î£Ä§à§à£ò¡×¤Ç²¦¼Ô¥È¥Ë¡¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇòÀî¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡£¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Î¾¼Ô¤Î²¦ºÂÀï¤Ï