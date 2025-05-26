Fernando CardosoBernardo CaramMarcela Ayres[¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ö¥é¥¸¥ëºâÌ³¾Ê¤Ï£²£³Æü¡¢Á°ÆüÈ¯É½¤·¤¿³¤³°Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»¼è°úÀÇ¡Ê£É£Ï£Æ¡ËÁýÀÇ¤òÅ±²ó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ñËÜµ¬À©¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¹ñÆâ¤«¤éÁê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£À¯ÉÜ¤Ï£²£²Æü¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤Î·êËä¤á¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è°ú¤òÂÐ¾Ý¤Ë£É£Ï£Æ¤òÁýÀÇ¤¹¤ë¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥À¥¸ºâÌ³Áê¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤¯¡¢Ä¾¤Á¤Ë½¤Àµ¤¹