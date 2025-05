Microsoftは5月22日(現地時間)、Windows 11の標準アプリであるメモ帳、ペイント、Snipping Toolにおいて大規模なアップデートを実施した。これらの更新は、Windows InsiderプログラムのCanaryおよびDevチャンネルのユーザー向けに展開されており、それぞれMicrosoftストアでアップデートできる。Paint, Snipping Tool, and Notepad updates with new features begin rolling out to Windows Insiders|Windows Insider Blog○メモ