¡Ø¸«ÆÁ°ì¿æÌ´¡Ù¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¹Ì½ñÆ²¡¦ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤é¤Ï¡¢¼¡¤Ë¶Ó³¨¡¦µÈ¸¶ºÙ¸«¤ÇÀ¾Â¼²°Í¿È¬¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¿É»À¤òçÓ¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡Ö±ø¤¤¼ê¡×¤Ç¹¾¸Í»ÔÃæ¤ÎÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö¤òÀÚÊø¤·¡¢Äá²°´î±¦±ÒÌç¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤ò¤·¤Æ¹Ì½ñÆ²¤È¤Î¼è°ú¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ãç´ÖÆþ¤ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¤µ¤Ë¤¢¤é¤º¡£Äá²°¤ÈÄÕ½Å¤¬¾Ð´é¤Ç»î¹çÂ³¹Ô¤ò¹ð¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¿ÌÙþ