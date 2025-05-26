Åçº¬Âç¤Îºç¸¶Ê¸¹Ö»Õ¡áÅçº¬¸©½Ð±À»Ô»Å»ö°Ê³°¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò1Æü5»þ´Ö°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¥ÉØ¤Ï¡¢2500¥°¥é¥àÌ¤Ëþ¤ÎÄã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤ò½Ð»º¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¡¢Åçº¬Âç¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤¬Â¨¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¡ÖÊì¿Æ¤Ø¤Î¥±¥¢¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤ÏÈ¯Ã£¤ÎÃÙ¤ì¤ä¾­ÍèÅª¤ËÀ¸³è