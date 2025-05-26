¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/26¡Û½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù¡Ê7·î15ÆüÈ¯Çä¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¡È¥Ð¥Ö¤ß¥Ü¥Ç¥£¡ÉÈäÏª¢¡Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢»£±Æ¤Ç´ä¤«¤é¥À¥¤¥Öº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î·²ÅçÃÏ°è¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¡£¾®½®¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦¿åÊÕ¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£¥í¥±Àè¤Î½»¿Í¤Ë¡¢¡Ö²Æ¤Ï¤³¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç±Ë¤°¤Î¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿Ä¹ßÀ¤Ï¡¢¼«¤é¤â±Ë¤¤¤Ç¤ß