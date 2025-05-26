¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¡Û¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó3¡Ý0¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î25Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¹âÂ®¥¯¥í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿13Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£